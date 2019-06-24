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Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde sokağa çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için yoğun sıcaklık uyarısı yaparken 10:00 - 16:00 saatleri arası dışarı çıkılmaması gerektiği duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde sokağa çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar çıkacağını belirterek, güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden; Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölgemizde havanın Adıyaman'da az bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

Hhava sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması beklenmekte. Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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