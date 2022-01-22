Meteoroloji uyardı! Asıl hareketlilik yeni başlıyor

Uzun bir süredir heyecanla beklenen kar yağışı İstanbul'un kapısından girdi. Gelen son dakika haberine göre karlı havaların en az 5 boyunca İstanbul semalarında olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu

22 Ocak Cumartesi Hava durumu / İstanbul

İstanbul'da hava sabah saatlerinde kar yağışlı olurken öğle saatlerinde kar kesiyor. Akşam ise kar yağışı kaldığı yerden devam ediyor.

Asıl hareketlilik yeni başlıyor

İstanbul'da hava soğuyor. Sabah kar yağışı görülecek ancak etkili olmayacak. Öğlen ise çok zayıf. Geceden itibaren de beklenen dalga ve asıl hareketlilik başlıyor.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı İstanbul'un genelinde etkili olması beklenirken öğle ve akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise gece eksi 2 derecelere kadar inecek.