  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteoroloji uyardı! Asıl hareketlilik yeni başlıyor
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Asıl hareketlilik yeni başlıyor

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, İstanbul'a giriş yapan karın gece saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 08:32:00 -
Meteoroloji uyardı! Asıl hareketlilik yeni başlıyor

Uzun bir süredir heyecanla beklenen kar yağışı İstanbul'un kapısından girdi. Gelen son dakika haberine göre karlı havaların en az 5 boyunca İstanbul semalarında olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu

22 Ocak Cumartesi Hava durumu / İstanbul

İstanbul'da hava sabah saatlerinde kar yağışlı olurken öğle saatlerinde kar kesiyor. Akşam ise kar yağışı kaldığı yerden devam ediyor.

Asıl hareketlilik yeni başlıyor

İstanbul'da hava soğuyor. Sabah kar yağışı görülecek ancak etkili olmayacak. Öğlen ise çok zayıf. Geceden itibaren de beklenen dalga ve asıl hareketlilik başlıyor.
Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı İstanbul'un genelinde etkili olması beklenirken öğle ve akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise gece eksi 2 derecelere kadar inecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay