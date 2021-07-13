Meteoroloji uyardı: 6 ilde yoğun sağanak yağış geliyor

Yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde ise hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.