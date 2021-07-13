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Gündem Meteoroloji uyardı: 6 ilde yoğun sağanak yağış geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: 6 ilde yoğun sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 13:08:00 -
Meteoroloji uyardı: 6 ilde yoğun sağanak yağış geliyor

Yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde ise hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.

 

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