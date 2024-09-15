Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneybatıdan (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa ile Edremit Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

37 İLDE YAĞMUR

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, 37 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bu iller arasında İstanbul, Ankara, Bursa da bulunuyor. Yağmur yurdun kuzey batı, kuzey doğu ve kuzey kesiminde görülecek.Kuvvetli yağmur pazar gününden çarşamba gününe kadar aralıksız sürecek. Kuvvetli yağmur pazar gününden çarşamba gününe kadar aralıksız sürecek.

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