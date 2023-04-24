Meteoroloji tarih verdi! Meteoroloji uzmanlarından açıklama: Hava değişiyor! Dondurucu soğuklar, fırtına, tipi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada " hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı ve iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Marmara Bölgesi başta olmak üzere sıcaklıklar ülke genelinde düşerken, yeni haftaya yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzeyinde kuvvetli sağanak görülecek. Sıcaklıkların da batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması ön görülüyor.

TÜRKİYE TEKRARDAN KIŞA DÖNÜYOR

Tarih veren meteoroloji 27 Nisan'da balkanlardan soğuk hava dalgasının geleceğini bildirdi. Vatandaşları soğuk hava konusunda uyaran meteoroloji Nisan ayının son günlerinde dondurucu soğukların geleceğinin sinyalini verdi.

KAR YAĞIŞI KAPIDA KIŞLIKLARI KALDIRMAYIN!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kışlıklarını dolaplara kaldıran vatandaş tekrardan çıkarmak zorunda kalacak. Kar yağışının başlayacağını bildiren meteoroloji şunu paylaştı:

SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafta başından itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı ve iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Haftalık Hava Tahmini

(24 - 30 Nisan 2023)



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