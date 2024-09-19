Meteoroloji tarih verdi! Kara kış 'La Nina' geliyor

Eylül ayıyla birlikte El Nino dönemi sona eriyor, hemen ardından da La Nina hava olayının etkili olmaya başlıyor. Bu dönem ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede yağış rejiminde değişikliklere neden olacak.

LA NİNA SOĞUK HAVANIN İŞRETİ

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu yıl eylül ayının sonlarına gelmiş olmamıza rağmen beklenen yağışların henüz gerçekleşmediğini söyledi. Hürriyet'e konuşan Özdemir, "Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino, okyanus kıyısındaki bölgelerden başlayarak dünya genelinde sıcaklık artışına neden olurken, onun zıttı olan La Nina ise daha soğuk hava koşullarını işaret ediyor." dedi.

"ÜLKEMİZE DOĞRUDAN ETKİSİ OLMAZ"

El Nino ve La Nina olayları genellikle 9 - 12 ay sürüyor. Her 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkan El Nino, geçen yılın haziran ayında başlamış ve bu yıl nisan ayında sona ermişti. Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi: "La Nina’nın ülkemize doğrudan etkisi olamaz. Ancak kelebek etkisi dediğimiz yani dolaylı olarak etkisi görülebilir.

"İSTANBUL'A BALKANLARDAN SOĞUK HAVA GELECEK"

Günler kısalıyor ve güneşlenme süresi azalıyor. Bu sonbahar, önceki yıllardan farklı olacak. Eylül ayı alışıldık yağış düzeninden sapma gösteriyor; bölgesel ve yerel şiddetli yağışlar ile gök gürültülü fırtınaların etkisi artıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde, Balkanlar üzerindeki alçak basıncın etkisiyle soğuk hava gelmesi bekleniyor. Trakya, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Karadeniz ve Ege’nin iç kesimlerinde, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı yağışlar ve hava sıcaklıklarında düşüş görülecek.

Ekim ayı da eylülden pek farklı olmayacak gibi duruyor. Zaman zaman mevsim normallerinde zaman zaman da mevsim normallerinin üzerinde olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

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