Meteoroloji şiddetli sağanak uyarısı verdi! İşte o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı ile 7 il için vatandaşların önlem alması söylendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağıştan etkilenecek illeri açıkladı. Balıkesir, Bursa, Kütahya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’yi etkileyecek yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların ise İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle;
ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.
İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.
KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu.
MANİSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu.
MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu.
ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.
KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.
BOLU: 34, Az bulutlu ve açık.
KASTAMONU: 33, Az bulutlu ve açık.
RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 29, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.
VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık.