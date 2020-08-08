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Yaşam

Meteoroloji şiddetli sağanak uyarısı verdi! İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı ile 7 il için vatandaşların önlem alması söylendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:38:00 -
Meteoroloji şiddetli sağanak uyarısı verdi! İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağıştan etkilenecek illeri açıkladı. Balıkesir, Bursa, Kütahya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’yi etkileyecek yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların ise İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle;

ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 34, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 33, Az bulutlu ve açık.

RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık.

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