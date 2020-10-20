Meteoroloji "sel, su baskını, yıldırım ve heyelana" karşı uyardı
Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışların Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyardı.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
İllere göre beklenen hava durumları şu şekilde:
İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı