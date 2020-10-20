Meteoroloji "sel, su baskını, yıldırım ve heyelana" karşı uyardı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İllere göre beklenen hava durumları şu şekilde:

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı