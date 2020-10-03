Meteoroloji sarı kodla uyardı!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla ve yarından itibaren 4-8 derece daha artması nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı verdi.

Türkiye’ye yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî sitesinde yayınlanan bilgiye göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren artış gösterecek. 4-8 derece artış beklenirken güneş çarpma riskine karşı uyararak, sarı kodlu uyarı yapıldı.

4-8 Ekim tarihlerinde artış şu şekilde gerçekleşecek;

Pazar günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de,

Pazartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de,

Salı günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun batısında,

Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında,

Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi’nde artacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıklar bu ilde

Bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Ankara 27,

İstanbul 28,

İzmir 35,

Afyonkarahisar 28,

Adana 32,

Antalya 35,

Bolu 28,

Samsun 27,

Trabzon 25,

Erzurum 21,

Diyarbakır 30,

Aydın 36,

Muğla 33,

Manisa 35,

Balıkesir 31 derece...