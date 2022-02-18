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Yaşam Meteoroloji saat verip duyurdu: Kar yağışı bekleniyor
Yaşam

Meteoroloji saat verip duyurdu: Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, yağışların yarından itibaren Batı Karadeniz'de kara döneceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 09:52:00 - 2022-02-18 09:54:23
Meteoroloji saat verip duyurdu: Kar yağışı bekleniyor

Yurdun bir kısmı, kar ve soğuk hava ile mücadele ederken, Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de bulunan iller için uyarı geldi. Yapılan açıklamada söz konusu bölgede, kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.
Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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