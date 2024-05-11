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Yaşam Meteoroloji saat vererek uyardı! Haritayı güncelledi: Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış geliyor! O mesajı
Yaşam

Meteoroloji saat vererek uyardı! Haritayı güncelledi: Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış geliyor! O mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 20:17:00 - 2024-05-11 20:18:27
Meteoroloji saat vererek uyardı! Haritayı güncelledi: Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış geliyor! O mesajı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı. Buna göre kuvvetli sağanak yağışlar pazartaesi gününe kadar etkisin göstermeye devam edecek. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. bu akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde yağışla birlikte doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu akşam saatlerinde yağışla birlikte doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji haritayı güncelledi Kuvvetli sağanak yağış geliyor

TOZ TAŞINIMI UYARISI: bu akşam saatlerinde Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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