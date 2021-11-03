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Gündem Meteoroloji o illere yönelik uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak
Gündem

Meteoroloji o illere yönelik uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji’den Doğu ve Güneydoğu’nun bazı illerine yönelik kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:41:00 -
Meteoroloji o illere yönelik uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van ve Hakkari'de 15, Bitlis'te 13 derece olması bekleniyor.

Hakkari’de sağanak etkili oldu

Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.




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