  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cami yapımı için gitmişti! Seyit Şemsettin kurtarılamazsa idam edilecek

800 Osmanlı askeri 70 bin Sırp'a karşı geldi! Bakın nasıl olmuş

CHP'li Faik Öztrak canlı yayında fena bozardı! 'Koltuklara yapışıp kalıyorlar'

Seçimden önce 'Erdoğan bol keseden dağıtıyor' diyenlere bak! İki katını önermeye başladılar

Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski madde bağımlısı mı?

TRT'nin yeni dizisi Metamorfoz Osman Kavala'yı çıldırttı!

Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun 18 dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönme şartını açıkladı
Yaşam Meteoroloji o ili olacak diye uyardı: Adeta doğal afet ortaya çıktı, vatandaş şokta! Her yerden su fışkırıyor
Yaşam

Meteoroloji o ili olacak diye uyardı: Adeta doğal afet ortaya çıktı, vatandaş şokta! Her yerden su fışkırıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-21 09:29:00 -
Meteoroloji o ili olacak diye uyardı: Adeta doğal afet ortaya çıktı, vatandaş şokta! Her yerden su fışkırıyor

Zonguldak'ın o ilçesinde yağışlar çok fena geldi. Sular altında kalan karayolu kapandı, iş yerlerini su bastı. Kozlu ilçesinde yağışta hasar gören binlerce işyerleri günü beklerken, şehir adeta doğal afet olmuş bölgeyi andırıyor.

Zonguldak'ta meydana gelen şiddetli yağışlar Kozlu ilçesini etkisi altına almaya devam ediyor.

Yol kenarındaki mazgaldan fışkıran yağmur suları trafikte aksamalara sebep olurken aynı zamanda vatandaşların korku ve paniğine neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle ilçe girişindeki yol sular altında kaldı ve bazı araçlar arızalandı. İş yerlerine su girdi ve bir galerici esnafı araçlarını kurtarmak için mücadele verdi. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak ve suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çok kuvvetli yağış nedeniyle ilçe girişindeki yol sular altında kaldı. Bazı araçlar arızalanırken ekipler tıkanan mazgalları açmak için seferber oldu. İş yerlerine su giren bir galerici araçlarını kurtarmak için mücadele verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok kuvvetli yağış uyarısının ardından Kozlu ilçe girişindeki karayolu sular altında kaldı. Fatih Sitesi mevkiinden kavşağın bulunduğu güzergaha dolan sular trafiği tamamen ulaşıma kapattı. Bazı sürücüler araçlarını park ederek suyun tahliye edilmesini bekledi. Arızalanan araçlar ise vatandaşların yardımı ile bölgeden uzaklaştırıldı.Kozlu Emniyet Müdürlüğü ve Kozlu Belediyesi ekipleri kavşaktan trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yol güzergahındaki bazı iş yerlerini su bastı. Bir galerici esnafı iş yerindeki araçlarını kurtarmak için mücadele verdi. Ekipler mazgalları açmak ve suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23