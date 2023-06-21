Meteoroloji o ili olacak diye uyardı: Adeta doğal afet ortaya çıktı, vatandaş şokta! Her yerden su fışkırıyor

Zonguldak'ta meydana gelen şiddetli yağışlar Kozlu ilçesini etkisi altına almaya devam ediyor.

Yol kenarındaki mazgaldan fışkıran yağmur suları trafikte aksamalara sebep olurken aynı zamanda vatandaşların korku ve paniğine neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle ilçe girişindeki yol sular altında kaldı ve bazı araçlar arızalandı. İş yerlerine su girdi ve bir galerici esnafı araçlarını kurtarmak için mücadele verdi. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak ve suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çok kuvvetli yağış nedeniyle ilçe girişindeki yol sular altında kaldı. Bazı araçlar arızalanırken ekipler tıkanan mazgalları açmak için seferber oldu. İş yerlerine su giren bir galerici araçlarını kurtarmak için mücadele verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok kuvvetli yağış uyarısının ardından Kozlu ilçe girişindeki karayolu sular altında kaldı. Fatih Sitesi mevkiinden kavşağın bulunduğu güzergaha dolan sular trafiği tamamen ulaşıma kapattı. Bazı sürücüler araçlarını park ederek suyun tahliye edilmesini bekledi. Arızalanan araçlar ise vatandaşların yardımı ile bölgeden uzaklaştırıldı.Kozlu Emniyet Müdürlüğü ve Kozlu Belediyesi ekipleri kavşaktan trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yol güzergahındaki bazı iş yerlerini su bastı. Bir galerici esnafı iş yerindeki araçlarını kurtarmak için mücadele verdi. Ekipler mazgalları açmak ve suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

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