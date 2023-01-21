Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'de sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama
Uzmanlar tarafından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği açıklanırken özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler kar yağışı açıklamlarını yakından takip ediyor. Türkiye'de kış ayları olmasına rağmen yüksek sıcaklık değerleri görülüyor. Meteoroloji 21 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre önümüzdeki 5 gün boyunca, bazı bölgelerimizde sis, sağanak yağış ve kar bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Ocak ve Mart ayı şiddetli kar yağışları ile gündeme gelmişti. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklamasını ve uzman ismin hava durumu tahminlerini ve detaylar...
Uzman isimlerin açıklamaları sonrasında İstanbul'da kar yağışı yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da yağmur ve kar yağışı azlığı sebebiyle barajların doluluk oranı düşüş gösteriyor. "Kışın ilk karı istanbul'a ne zaman yağacak?" sorusu gündeme gelirken Meteoroloji bazı iller için kritik uyarılarda bulundu. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri ile "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" soruların yanıtı..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
UZMAN İSİM AÇIKLADI
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;
Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda...
Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye'de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak’tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ
Kar yağışı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da Ocak ayının sonuna doğru kar yağışı bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AĞRI -10°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
VAN -7°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 5°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
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