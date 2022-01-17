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Gündem Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, 19 il için kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:18:11 - 2022-01-17 23:18:11
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kar yağışları, gün geçtikçe Türkiye genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminlerine göre yarın için 19 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

8 ile çığ uyarısı yapıldı

Öte yandan MeteoUyarı haritasına göre Bingöl, Tunceli, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak

Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak. Buna göre, 18 Ocak Salı tarihinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak. AKOM'dan gelen bilgilere göre sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur yağış, akşam saatlerinde ise il geneline yayılacak.

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