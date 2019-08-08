Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı Kurban Bayramı tatili süresince Ege Bölgesinin sıcak havanın etkisinde kalacağı, Kurban Bayramı sonuna kadar bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı tatili süresince Ege Bölgesinin sıcak havanın etkisinde kalacağı, Kurban Bayramı sonuna kadar bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava tahminlerini açıkladı. Alınan son bilgilere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresince il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 37-39, Aydın’da 40-43, Manisa’da 37-39, Balıkesir’de 32-34, Çanakkale’de 34-36 dereceler arasında olması bekleniyor.

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