0553 313 94 23

Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı

Kurban Bayramı tatili süresince Ege Bölgesinin sıcak havanın etkisinde kalacağı, Kurban Bayramı sonuna kadar bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı

Kurban Bayramı tatili süresince Ege Bölgesinin sıcak havanın etkisinde kalacağı, Kurban Bayramı sonuna kadar bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava tahminlerini açıkladı. Alınan son bilgilere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Kurban Bayramı süresince il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 37-39, Aydın’da 40-43, Manisa’da 37-39, Balıkesir’de 32-34, Çanakkale’de 34-36 dereceler arasında olması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma açıldı
    1. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    2. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    3. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    4. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    5. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    6. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    7. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    8. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    9. Pakistan-Hindistan arası tren..
    10. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    11. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    12. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    13. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    14. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    15. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    16. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    17. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    18. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    19. Yaz Kur’an Kursları final programı
    20. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru