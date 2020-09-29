Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için uyarılarda bulundu.

Açıklamasında saatte paylaşan Meteoroloji, 12:20 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve sarı alarm uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu kaydetti.

Şen açıklamasında devamında ise şu uyarıda bulundu: ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde yaptığı ilk uyarıda meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi istemişti.

Yeni uyarıda saat verildi

Meteoroloji İstanbul için yaptığı son açıklamada ise saat vererek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' ifadelerini kullandı.