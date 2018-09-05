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Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları uyardı. İstanbul için bu gece sağanak uyarısı yapıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:31
Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Bu gece yarısı başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:31
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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