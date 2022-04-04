Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Hava durumu tahminlerine açıklayan Meteoroloji, sağanak yağışın İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceğini belirtti.

Meteoroloji, "İstanbul bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24