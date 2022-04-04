Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Hava durumu tahminlerine açıklayan Meteoroloji, sağanak yağışın İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceğini belirtti.
Meteoroloji, "İstanbul bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı" dedi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24