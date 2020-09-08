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Yaşam Meteoroloji, İstanbul için beklenen uyarıyı yaptı
Yaşam

Meteoroloji, İstanbul için beklenen uyarıyı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıktan bunalan İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:20:00 -
Meteoroloji, İstanbul için beklenen uyarıyı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'de görülmesi beklenen hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Anadolu Yakası için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar normallerin 5 derece üzerine çıkacak

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumuna göre ilişkin açıklamada da bulunan Meteoroloji, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği beklendiğini belirtti.

İstanbul dışında da yağmurlar görülecek

Öte yandan yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olmasının beklendiğini de belirten Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Rüzgarın 60 km hıza çıkacak

Ülke genelinde görülecek rüzgara ilişkin bilgiler de veren Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceğinin beklendiğini açıkladı.

9 il için beklenen hava durumu raporu ise şöyle:

-Ankara: Az bulutlu ve açık 32

-İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29

-İzmir: Az bulutlu ve açık 33

-Adana: Az bulutlu ve açık 37

-Antalya: Az bulutlu ve açık 34

-Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

-Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

-Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

-Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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