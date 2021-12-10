  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji il il sıraladı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor
Gündem

Meteoroloji il il sıraladı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor. Güncel hava durumu raporunda 25 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:47:00 -
Meteoroloji il il sıraladı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor

10 Aralık güncel hava durumu raporu yayımlandı. Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönerken 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden Fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması
Gündem

ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması

ABD basını, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili bir makale kaleme aldı. Beşinci nesil savaş uçağı TF-X'in özelliklerine d..
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işç..
Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu
Dünya

Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu

Hindistan'ın Panna bölgesinde bir çiftçi tesadüfen 60 bin dolar değerinde 13 karatlık bir elması buldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay