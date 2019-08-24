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Meteoroloji il il paylaşıp uyardı! Sele dikkat

Türkiye'nin 5 günlük hava rahmin raporunu paylaşan Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havaların şiddetini artıracağını belirtti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:42
Meteoroloji il il paylaşıp uyardı! Sele dikkat

Türkiye'nin önümüzdeki 5 güne ait sıcaklık raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Sağnak sonrası oluşabilecek sel felaketine karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Ordu'da 21-50 kg arası yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:42
  1. Ardahan
  2. Sivas
  3. Ordu
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ankara
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. şiddetli sağanak
  10. Orta ve Doğu Karadeniz

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