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Aktüel Meteoroloji hafta sonu tahminini açıkladı
Aktüel

Meteoroloji hafta sonu tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için beklenen tahminlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 09:52:00 -
Meteoroloji hafta sonu tahminini açıkladı

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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