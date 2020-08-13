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Ekonomi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kovid-19 nedeniyle döner sermaye düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:22:17 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kovid-19 nedeniyle döner sermaye düzenlemesi

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünde (MGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelirlere olumsuz etkisine karşı döner sermaye düzenlemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğe Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle geçici bir madde eklendi.

Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı nedene bağlı olarak "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında elde edilen gelirde meydana gelen azalma nedeniyle, döner sermaye kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin aylık ve mali haklarına öncelik verilerek, zorunlu giderlerin karşılanmasını temin amacıyla Kovid-19 salgınının ortadan kalktığı tarihe kadar merkezi yönetim bütçesinden döner sermaye bütçesine kaynak aktarılabilecek.

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