Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Başvurular nasıl yapılır? Son Başvuru tarihi ne zaman?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8 mühendis ve 1 mimar alacak. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım ilanı yayınlandı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Meteorolojiye sözleşmeli personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

İlan kapsamında merkezi yerleştirme yöntemiyle 8 mühendis ve 1 mimar olmak üzere, toplam 9 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular ne zaman başlıyor? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz döneminde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasını ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih kılavuzuna bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.