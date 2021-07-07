Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış beklenen bölgeleri açıkladı
Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak, Bartın'ın yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.