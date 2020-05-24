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Meteoroloji fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de yaşanacak şiddetli rüzgar ve fırtına olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:57:49 -
Meteoroloji fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de yaşanacak şiddetli rüzgar ve fırtına olaylarına karşı vatandaşları uyardı.


Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Bölgemiz yurdun doğusunda merkezi 1008 mb olan Alçak Basınç etkisi altındadır. Bugün havanın Kayseri ve çevresinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, akşam geç saatlere kadar yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Kayseri’nin güney ilçelerinde zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), sıcaklıkların ise Pazartesi günü bölgenin batı kesimlerinden başlayarak artışa geçeceği ve Salı günü üst seviyede ısınma ve sırt hareketi ile yer seviyesinde rüzgarın güneye dönüşüyle 6 ila 10 derece artarak mevsim normallerine yükseleceği tahmin edilmektedir. Perşembe gününden itibaren serin ve yağışlı sistemin gelişiyle mevsim normallerinin birkaç derece altına sarkacağı beklenmektedir. 7025 nolu Zirai Don Uyarımız güncel olup, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Gün içerisinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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