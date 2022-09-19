Meteoroloji duyurdu! Yılın ilk karı için tarih verdi
Yurt genelinde sıcak hava etkisini yitirirken soğuk havanın etkisine giriyor. Meteoroloji’nin hava durumu verilerine göre yılın ilk karının ne zaman yağacağına ilişkin tarih verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu verileri doğrultusunda sonu 30 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların bu hafta sonu 15 derece birden düşecek.
Peki, hava sıcaklıkları düşerken soğuk hava ülke genelinde etkisini gösterecek.
Meteorolojik kaynaklar, yurt genelinde soğumanın çarşamba gününden itibaren yoğunlaşacağını belirtiyor.
22 Eylül Perşembe günü Uludağ'da kar beklendiğini ve yağışın 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğini kaydeden uzmanlar, düşüşe geçecek sıcaklıklarla beraber sonbahar değerlerine ulaşacağının altını çizdi.
Öte yandan hafta sonu 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar haftanın ilerleyen günlerinde yarı yarıya düşecek ve sağanak yağışlar etkili olacak.
Yılın ilk karı için tarih verildi
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten paylaşımlarında Uludağ'a bu yıl karın ilk kez düşeceği tarihi verdi.Ökten, "Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor. Geçen sene 23 Eylül'de ilk kar yağmıştı. Bu sene 22 Eylül'de düşecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi kar aralıklarla devam edecek. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak..." dedi.