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Aktüel Meteoroloji duyurdu! Yarından itibaren...
Aktüel

Meteoroloji duyurdu! Yarından itibaren...

Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 18:22:00 -
Meteoroloji duyurdu! Yarından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı düşünülüyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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