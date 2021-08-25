  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TEM'de feci kaza! 2 kişi öldü
Venezuela'da felaket! Çok sayıda ölü var
İstanbul'da hareketli anlar! 5 aylık bebeğini rehin aldı
O kentimizde ev fiyatları İstanbul'la yarışıyor! 1 milyon TL'ye çıktı
Yaşam Meteoroloji duyurdu! Yarından itibaren...
Yaşam

Meteoroloji duyurdu! Yarından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 13:44:00 -
Meteoroloji duyurdu! Yarından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Öğle saatlerine uyarı

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay