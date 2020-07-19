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Aktüel

Meteoroloji duyurdu! Anormal havalar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek, diğer yerlerde değişmeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:20:00 -
Meteoroloji duyurdu! Anormal havalar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 5-8 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Aynı zamanda kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün yurtta hava durumu

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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