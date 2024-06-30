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Yerel Meteoroloji Doğu Anadolu'daki bazı illeri uyardı
Yerel

Meteoroloji Doğu Anadolu'daki bazı illeri uyardı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 19:20:00 -
Meteoroloji Doğu Anadolu'daki bazı illeri uyardı

Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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