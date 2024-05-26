  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteoroloji uyardi: 11 ilde kuvvetli yağış var! Gece yarısı ansızın başlayacak
Yaşam

Meteoroloji uyardi: 11 ilde kuvvetli yağış var! Gece yarısı ansızın başlayacak

Yeniakit Publisher
2024-05-26 13:56:00 - 2024-05-27 07:22:32
Meteoroloji uyardi: 11 ilde kuvvetli yağış var! Gece yarısı ansızın başlayacak

Hava durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 11 ilde etkili olacak diyerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyardı: 10 ili sarı kodla, İzmir’i de turuncu kodla uyardı.

Bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağış, ayrıca Mersin’in kuzeyi ve Adana’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağış, ayrıca Mersin’in kuzeyi ve Adana’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Uyarıya göre İzmir’de çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

400 milyon nüfuslu ülkeye acil uyarı diyerek paylaştılar... Türkiye için de durum geçerli...
400 milyon nüfuslu ülkeye acil uyarı diyerek paylaştılar... Türkiye için de durum geçerli...

Sağlık

400 milyon nüfuslu ülkeye acil uyarı diyerek paylaştılar... Türkiye için de durum geçerli...

Emekliler dikkat, SGK uyardı: Zaman aşımı var!
Emekliler dikkat, SGK uyardı: Zaman aşımı var!

Ekonomi

Emekliler dikkat, SGK uyardı: Zaman aşımı var!

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi!
Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi!

Kadın - Aile

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi!

Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt" target="_blank">
MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt
MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt

Aktüel

MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt

Rus turistlerin o ülkeye girişi tamamen yasaklanıyor! Flaş karar, işte bu beklenmiyordu!
Rus turistlerin o ülkeye girişi tamamen yasaklanıyor! Flaş karar, işte bu beklenmiyordu!

Dünya

Rus turistlerin o ülkeye girişi tamamen yasaklanıyor! Flaş karar, işte bu beklenmiyordu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23