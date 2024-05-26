Meteoroloji uyardi: 11 ilde kuvvetli yağış var! Gece yarısı ansızın başlayacak

Bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağış, ayrıca Mersin’in kuzeyi ve Adana’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya’nın güneyi, Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağış, ayrıca Mersin’in kuzeyi ve Adana’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Uyarıya göre İzmir’de çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

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Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.