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Meteoroloji bugün de uyardı…

Marmara'da bölgenin batısı ile İstanbul çevreleri, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

28 Eylül 2018 Cuma 09:36
Meteoroloji bugün de uyardı…

Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.           

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.       

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARIN 3 İLA 6 DERECE ARTMASI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:36
  1. Sinop
  2. Kocaeli
  3. Kastamonu
  4. İstanbul
  5. yağmur
  6. Meteoroloji
  7. GÜNCEL Haberleri

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