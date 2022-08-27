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Yerel Meteoroloji bir ilimizi uyardı
Yerel

Meteoroloji bir ilimizi uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 16:17:00 -
Meteoroloji bir ilimizi uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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