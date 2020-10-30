Meteoroloji açıkladı! İlk kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun Batı kesimleri iin kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece arasında sıcaklık düşüşü görüleceğini de kaydeden MGM, sağanak yağış nedeni ile oluşabilecek su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşları uyardı.

MGM'nin flaş uyarılarının ardından uzman isimler de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarına dikkat çekerken bu sene La Nina yılına girileceğini kaydetti. Prof. Dr. Adil Tek ise, iklim krizinin ektilerinin net olarak görülmeye başlandığını söylerken 2021 yılında kurak bir yazın beklendiğini sözlerine ekledi.

İlk kar gelebilir

Uzmanlar, Cumartesi gecesi ve Pazar arasında Uludağ, Bolu ve Kastamonu dağlarına sezonun ilk karının yağma ihtimalinin olduğunu söyledi.