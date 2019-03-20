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Meteoroloji açıkladı! Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:04
Meteoroloji açıkladı! Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Buzlanma ve don ile gece saatlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van'da 6, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Muş'ta 8, Hakkari'de 7, Van ve Bitlis'te 5 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:04
  1. Bitlis
  2. Van
  3. Hakkari
  4. Muşkar yağışı
  5. buzlanma
  6. çığ uyarısı

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