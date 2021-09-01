Meteoroloji 6 ili uyardı!

Yeniakit Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda beklenen fırtınaya karşı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Rüzgarın yarın (02.09.2021 Persembe) Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (40-70 Km/saat), yüksek kesimlerinde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.