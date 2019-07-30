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Meteoroloji 4 il için uyardı… Gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji'den 4 şehir için dikkat çeken uyarı geldi. Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 06:32
Meteoroloji 4 il için uyardı… Gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı göre, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars'ta sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli il merkeziyle Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 06:32
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Kars
  4. Edirne
  5. Meteoroloji

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