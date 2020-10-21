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Yerel Meteoroloji 4 bölgeyi sağanak yağışa karşı uyardı
Yerel

Meteoroloji 4 bölgeyi sağanak yağışa karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı olacağı tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 08:51:00 -
Meteoroloji 4 bölgeyi sağanak yağışa karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illere göre hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

  • İSTANBUL °C, 19°C Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
  • ANKARA °C, 19°C Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 24°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 20°C Çok bulutlu
  • TRABZON °C, 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı
  • ERZURUM °C, 17°C Parçalı bulutlu
  • DİYARBAKIR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
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