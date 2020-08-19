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Gündem Meteor düştükten sonra yangın çıktı
Gündem

Meteor düştükten sonra yangın çıktı

Manisa’da Salihli ilçesine gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 04:26:00 -
Meteor düştükten sonra yangın çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde metor olduğu tahmin edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında bulan sazlık alanda yangın çıktı.

Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, gökyüzünde şimşek çakar gibi ışık görüdüklerini ve ardından bu ışığın Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alana düşüp yangın çıkardığını ifade etti.

Çevre mahalleler de ışığı gördü

Gökyüzünde şimşek çakar gibi bir ışık gördüğünü belirten muhtar ardından yangın ihbarı aldığını ve olay yerine geldiğinde çok geniş bir alanda yangın çıktığını gördüğünü belirterek, yaklaşık 50 dönümlük bir alanın farklı farklı noktalardan yandığını aktardı.

 

 

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