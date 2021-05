Metehan Demir: O ülkeler kriz halinde Yunanistan'ın arkasında durmaz

Gazeteci Metehan Demir’in SuperHaber YouTube Koordinatörü Barış Özkan’ın sıcak gündeme ilişkin sorularını cevapladığı ‘Metehan Demir ile Gündem’in yeni bölümünde, ABD’nin Dedeağaç’a silah ve asker yığması ve Yunanistan’ın ABD silahıyla Türkiye’ye verdiği mesajın perde arkası konuşuldu.

Metehan Demir, Yunanistan'ın bazı ülkeleri arkasına alarak Türkiye'ye karşı boşa tehditler savurduğunu söyledi.

Metehan Demir, “Yunan bakanın mesajına verilen cevap, daha önce gelen mesajlara verilen cevapların benzerlerinden farklı olmayacaktır. Yunan kamuoyunda çok ilginç şeyler var. Yurt dışından, Fransızlar uçak gemisi gönderdikçe, ABD’liler savaş araç gereçleri gönderdikçe, Arap ülkelerinden savaş gemileri kendi ülkelerine geldikçe korkunç bir sevinç çığlığı serisi duyuyoruz kamuoyunda. Herhalde dünyada kendi ülkesinde yabancı asker ayak bastıkça, yabancı ülkelerin silahları onlara verilmeyip yabancı ülkeler tarafından orada üs inşa edildikçe bu kadar sevinen başka bir ülke yoktur. Buradaki trajikomik durum bu. Müthiş bir övünmeyle ‘Bize bu kadar ABD askeri daha geldi, Fransa’dan şu geldi’ diyerek Almanya’dan, Mısır’dan gelen BAE’nin savaş uçaklarını bile Ege’deki tatbikatta övünerek anlatıyorlar. Aslında çok acı bir durum. Bir başka ülkenin askeri ve teçhizatı senin ülkene geliyor ve ayak basıyor. Oraya olabildiği kadar yerleşiyor ve sen hala Türkiye saplantın nedeniyle bu konuları ’Savunmamızdan taviz vermeyeceğiz’ diyerek halkına yutturmaya çalışıyorsun. Kendi ülkesi adım adım kontrol altına alınıyor, her yeri bunlarla doluyor. Farkında değiller ama Türkiye saplantılarından dolayı her geçen gün bu intikalleri kendilerine yapılmış bir iyilik olarak görüyorlar. Haritaya bakarlarsa Karadeniz’e hakimiyet, yaklaşmış pozisyon, Ege’nin ve Doğu Akdeniz’in tutulması anlamında Fransa’nın ve ABD’nin başta olmak üzere bölgeye kaydırdığı bu askeri hareketliliğin anlamını çok rahat çözebilirler. Yunanistan’a samimi tavsiyemiz, ona mı iyilik yapmak için geliyorlar yoksa kendi gelecekteki menfaatleri için pozisyon mu alıyorlar bunu görsün. Onların gözünü Türkiye hırsı bürüdüğü için her şeyi Türkiye’ye mal ediyorlar. Bugüne kadar Türkiye’den Adalar ile ilgili bir hak talebi duydunuz mu? Ya da ‘Ben şurayı alacağım. Batı Trakya bölümü benim, oradaki Türk vatandaşları onları kurtarmak için geleceğiz’ diye bir şey duydunuz mu? Bunu söyleyen onlar. Hala olur olmaz ‘6 mil hava sahasını 10’a çıkaracağız’ diyor. Silahsızlandırılması gereken adaları silahla boğuyorlar. Türkiye’nin uyarılarına ve Lozan’ın gereklerine, daha sonra yapılan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Adalar’da sürekli yığınak gerçekleştiriyor. Aidiyeti tartışmalı coğrafi formasyonunda sürekli bir ihlal var. Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarıyla ilgili Yunanistan ve Rum kesiminin tavrını görüyorsunuz. Kalkıpta ‘Biz Türkiye’ye karşı kendimizi savunacağız’ diyorlar. Gerçekten çelik gibi sinire sahip olmak lazım. Ülkeye ayak basan ABD, Fransa, Alman, Arap asker ve pilotlara bel bağlayıp Türkiye’ye karşı bir aşağılık kompleksinin yansıtmasını yürütüyorlar. Ancak Türkiye bunlara pabuç bırakmaz. Bunlar da Yunanistan ile birlik olup Türkiye’ye saldırmaz. Yunanistan’ı kukla gibi ellerinde oynatıyor. Yunanistan o ülkelerin şahsi menfaatlerine hizmet etmek üzere yönetilen bir kukladır. Doğu Akdeniz’de ‘Türkiye’ye gereken cevabı vermeyi hazırız’ diye Fransa’dan gelen uçak ve savaş gemilerine, Mısır’ın jetlerine, BAE’nin savaş uçaklarına güvenen bir Yunanistan kafası halk için utanç meselesidir.” sözlerini kullandı.