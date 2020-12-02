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Gündem Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama
Gündem

Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ordunun Katar'a satıldığı sözlerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ağızdan kaçan bir kelime değil, arka plandaki düşüncenin ön tarafa doğru aksetmesidir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:13:00 -

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı canlı yayında ordunun Katar'a satıldığına dair kullandığı küstah ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Yarar, "Ağızdan kaçan bir kelime değil, arka plandaki düşüncenin ön tarafa doğru aksetmesidir." ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında TSK'ya dil uzatarak 'ordunun Katar'a satıldığını' söyledi. CHP'li vekilin sözleri infiale neden olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal ifadelere sahip çıktı. 

Mete Yarar'dan CHP'li vekile tepki

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP'li vekilin küstah ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mete Yarar'ın açıklamalarından satır başları:

"Böyle bir kelimenin sarf edilirken en az 10 defa düşünülmesi gerekiyor. 10 defa düşünsen bile bu sarf edilmemesi gerekiyor. Bir şeyin yanlışlığı ya da tartışılabilir olması bu ifadeyi orada kullanmak anlamına gelmez. Tank palet fabrikasının statüsü, oradaki icra konusundaki itirazları bir kenara koyuyorum ama bunu ‘Türk ordusu satıldı’ şeklinde zikretmek akıl tutulmasının da ötesinde. ‘Libya’ya cihatçılar gönderdiler’ fütursuzluğunu yapabiliyorlar. Arkasından ‘PYD seküler bir gruptur ama özgür Suriye ordusu cihatçı bir gruptur. O yüzden Türkiye, PYD ile çalışmalıdır.’ diyorlar.

Öbür tarafta PKK/PYD ve diğer silahlı militanlar Azerbaycan’a giderken tek bir kelime etmiyorlar, arkasından da ‘Türkiye Azerbaycan’a cihatçı gönderdi’ diyorlar. Bunların yaptığını Rusya yapmadı. Rusya ki, bu coğrafyayı istihbarat anlamında Kafkaslar’da ondan daha iyi bilen ülke yoktur. Bu şahısın zikrettiği bu cümleyi bizim yanımızda zikredemezler ama başka ortamlarda konuşulduğu kulaklarımıza geliyor. Devamlı konuşulan konulardan bir tanesi.

Ağızdan kaçan bir kelime değil, arka plandaki düşüncenin ön tarafa doğru aksetmesidir. Burası peygamber ocağı, ben peygamber ocağına satılmış lafını konduramam. Askerlerimiz bugün onlarca ülkede bizim şanlı bayrağımızı şerefle ve onurla dalgalandırıyorlar. Şanlı ordu diyorsunuz, kendinizi Atatürk’ün temsil ettiği parti olarak nitelendiriyorsunuz. Bu şanlı ordunun komutanlığını yapmış bir şahsiyetle beraber buraya nasıl getiriyorsunuz bunu? Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde yapılan hatalarla bunu nasıl örtüştürüyorsunuz? Eğer o hataysa bunu neden söylüyorsunuz?" 

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Yorumlar

Adem

Mete Yarar on numara tespitte bulunmuş. Bakin teröristler için adliyelere dgm lere cenazelere gelen giden vekiller belediye başkanları kimler kimlerdi.
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ARİF KARAHAN

Bu chp ve avanesi iktidarsızlıktan ne ettiğini ne yaptığını bilmez idir. ALLAH ıslah eylesin..
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