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Mete Yarar’dan sosyal medyayı sallayan SİHA çıkışı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, yıllardır terörle mücadele için Türkiye’nin istediği fakat ABD ve diğer müttefiklerin vermediği SİHA açıklaması sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:25:00 -

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’ın, terörle mücadele kapsamında ABD ve diğer müttefik ülkelerden istediği SİHA ve İHA’lar ile ilgili açıklaması gündem oldu.

Mete Yarar, Türkiye’nin SİHA’ları NATO kapsamında terörle mücadele etmek için istediğini belirtti.

Sosyal medyada Mete Yarar’ın konuşması gündem oldu, şu ifadeler kullanıldı;

‘Dün parasını verip bir tane alamadığımız İHA'dan bugün haftada 1 tane üretip TSK'ya teslim eden, Avrupa ve Orta doğunun en büyük SİHA merkezine sahip bir Türkiye'ye. Nereden nereye. Bugünleri gösteren Allah'a sonsuz şükürler olsun.’

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Sonsuz şükürler olsun amin daha iyi ilerisi için güç kuvvet versin Allah'ım Amin inşaallah Allah cc yar ve yardımcımız olsun.
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M.Kemalin Askeri

At kuyruklu Kurmay Subaydan tuhaf cumleler. Yuce Tanri ile SIHA uretimi arasinda nasil baglanti kurdun? Yuce Tanri hep var, neden daha once nasip etmemis o zaman? Yaw suna bir ust duzey gorev verin de calissin, biz de surekli gormek/duymak zorunda kalmayalim.
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