Mete Yarar’dan sosyal medyayı sallayan SİHA çıkışı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’ın, terörle mücadele kapsamında ABD ve diğer müttefik ülkelerden istediği SİHA ve İHA’lar ile ilgili açıklaması gündem oldu.

Mete Yarar, Türkiye’nin SİHA’ları NATO kapsamında terörle mücadele etmek için istediğini belirtti.

Sosyal medyada Mete Yarar’ın konuşması gündem oldu, şu ifadeler kullanıldı;

‘Dün parasını verip bir tane alamadığımız İHA'dan bugün haftada 1 tane üretip TSK'ya teslim eden, Avrupa ve Orta doğunun en büyük SİHA merkezine sahip bir Türkiye'ye. Nereden nereye. Bugünleri gösteren Allah'a sonsuz şükürler olsun.’