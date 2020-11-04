Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan işgalinin devam etmesi durumunda Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'ın NATO'ya girebileceğini savundu.

Yarar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (ISIBÜ) akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada Rusya'nın, Karabağ soruna ilişkin önemli açıklamalar yaptığını söyledi.

"Rusya, Ermenistan'a saldırı olması durumunda müdahale edecek"

Rusya'nın, "Ermenistan topraklarına bir saldırı olması durumunda müdahale edeceğini" açıkladığını hatırlatan Yarar, "Dağlık Karabağ dediğimiz işgal altındaki alan Ermenistan toprağı değil. Rusya'nın tavrı, 'Kendi topraklarına bir saldırı olursa senin yanındayım. Şu anda ordun çökmüş durumda, orduna takviye malzemeleri veririm. Sınırların dışına çıkıldığında ben bu işin içinde yokum' şekilde. Rusya, Ukrayna'da savaş halinde Gürcistan'da pek adı konmasa da bir çatışma halinde." diye konuştu.

Rusya'nın sınırlarında savaş ve çatışma istemediğini belirten Yarar, Azerbaycan'ın 10 yıldır yapmış olduğu hazırlığın şu an sahada verimini gördüğünü vurguladı.

"NATO, Rusya'nın en büyük kabusu ve felaketi"

Rusya'nın bölgede ekstra bir sorun istemediğini belirten Yarar, "Bu sorun büyürse, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan, NATO'ya girebilir. Bu durumda Rusya'nın en büyük kabusu ve en büyük felaketi." değerlendirmesinde bulundu.

Akademik yıl açılışına, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük katıldı.