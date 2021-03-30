Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği yurt dışı operasyonları değerlendirdi. Yarar, son dönemde yapılan operasyonların bir plan dahilinde olduğunu ve yerel istihbarat ile koordineli şekilde yapıldığını vurgulayarak, “MİT, sahada terör unsurlarına 'Ben sizin nerede olduğunuzu en yakın adamınızdan biliyorum' diyor. Bu muazzam bir korkudur.” ifadelerini kullandı.