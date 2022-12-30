Mete Yarar’dan Milli Muharip Uçak için çok konuşulacak sözler! Bazı ülkeler geldi, Allah bizi korumuş

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk oldu.

Savunma sanayinde Türkiye'nin devrim niteliğindeki adımlarını yorumlayan Mete Yarar, F-35'ler konusunda yaptığı açıklamada, 'Allah bizi korumuş' dedi.

Yeni müjdelerin yakın olduğunu söyleyen Yarar, "Asıl bomba hayalet uçak geliyor. TUSAŞ tarafından yapılıyor. 'İnsansız savaş uçağını ben de yapıyorum' diyerek yapıyorlar. ATAK-2 geliyor. Arkasından Gökbey geliyor. Gökbey uçtu zaten. Devamında iki tane daha özel proje bitiyor. 2016 Türkiye'deki bütün paradigmaların değiştiği yıldır. Hürjet gelecek. Milli Muharip Uçak da yakında resmen geliyor. Hiç yapılmayan platformlar devreye girecek. Normalde 10 yılda yapılacak olan projeleri 2-3 yılda tamamlıyoruz" dedi.

"Türkiye'ye geliyorlar"

Yarar, Milli Muharip Uçak için bazı ülkelerin Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "MMU'nun şu an motorunu takıyorlar. Bu kendi sınıfında sayılı olan uçaklardan biri olacak. F-35'lerle karşılaştırmayacaksınız. Bu uçak ABD'nin kimseye vermediği F-22 uçakları ile karşılaştırılacak. Bazı ülkeler bu MMU için geliyorlar. 'Beraber nasıl üretebiliriz' şeklinde yardım istiyorlar. F-35'ler patlamaya başladı. Güney Koreliler ne dedi, 'Biz harekete geçmek için ABD'den şifre bekliyoruz' dediler. Allah bizi gerçekten korumuş. Biz MMU'yu hangardan çıkaralım, Hürjet'i uçuralım. Bize F-35 programına geri dönün diyecekler" ifadelerini kullandı.