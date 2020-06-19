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Gündem

Mete Yarar'dan gündemi sarsacak çıkış: Başka kimliklerle saldıracaklar. Birer birer infazlarını yapacaklar

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, PKK ile HDP ilişkisine dikkat çekerek bu ilişkiyi görmezden gelenlere ateş püskürdü. Yarar, ‘Birileri PKK terör örgütüyken bu kadar rahat hareket etme kabiliyetindeyken ister gazeteci kimliğiyle, ister akademisyen kimliğiyle ya da başka kimliklerle saldıracaklar. Bu saldırılarında grup olacaklar ve birer birer infazlarını yapacaklar. Son günlerde gördüğüm durum; ‘ben bulaşmayayım da başka birisi zaten yapar, ona karışmayalım da öteki zaten yapar’ düşüncesi...’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:29:00 - 2020-06-19 10:30:14
Mete Yarar'dan gündemi sarsacak çıkış: Başka kimliklerle saldıracaklar. Birer birer infazlarını yapacaklar

"Memleket Aşkına"nın yeni bölümünde Mete Yarar, HDP-PKK ilişkisi ve bu ilişkiyi görmezden gelmeyi seçen terör sevici çevreleri konuştu.

Mete Yarar HDP ile PKK arasındaki iş birliğini görmezden gelenleri eleştirdi.

İşte o ifadeler,

"Birileri PKK terör örgütüyken bu kadar rahat hareket etme kabiliyetindeyken ister gazeteci kimliğiyle, ister akademisyen kimliğiyle ya da başka kimliklerle saldıracaklar. Bu saldırılarında grup olacaklar ve birer birer infazlarını yapacaklar. Kürt halkını katledecekler, Türk halkını katledecekler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yok edecekler. Türkiye’nin kurmuş ve kurmaya çalıştığı sistemi ekonomik olarak baltalamaya çalışacaklar. Son günlerde gördüğüm durum; ‘ben bulaşmayayım da başka birisi zaten yapar, ona karışmayalım da öteki zaten yapar’ düşüncesi...’’

‘’Ben Türkiye’de PKK ile mücadele eden kadınlara, gazetecilere ve yazarlara yapılan hakaretleri gördüm. Öyle böyle değil kelimelerle ifade edemezsin. Siz neredeysiniz o zaman? Hiçbiriniz ortaya çıkma gereği hissetmediniz? Türkiye bugün yine bir sınır ötesi operasyonda. Askerimiz orada çatışıyorlar şu anda, bölgedeki PKK’yı temizlemeye çalışıyorlar. Yaptıkları bütün hizmetler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşınının güvenliği için yapıyorlar. Ne kadar görmezden geleceksiniz? Ne zaman size sıra geleceğini zannediyorsunuz? İşin üzücü tarafı bu insanlar Türkiye ile ilgili her türlü lafı söylüyorlar ve asla yerlerinden kıpırdamıyorlar. Nedense bunun tam tersini savunan insanlar en ufak bir hata yapsın paramparça ediyorlar. O toplumun büyük bir kısmı dediğimiz kısım da karşısına geçip seyrediyor. Seyrettiğiniz bir sonraki sizin olmasını engellemek için mücadele eden insanlar, seyrettiğiniz itibarınız, seyrettiğiniz aslında kendi ölümünüz. Bir uyanın silkelenin artık. Her birinin elinizden teker teker elinizden alınıp parçalanışını seyretmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Kendi evlatlarımız parçalanırken neden bu kadar umursamaz oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.’’

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Yorumlar

kahramanmaraşlı

sayın Mete bey anlattıklarınız o kadar yumuşak ki dokunmuyor tıpkı vaiz hocanın cuma hutbesinde faizi anlatırken o kadar yumuşak anlatıyor suya değdirmeden karşıya geçiriyor ki aynı şey zülkarneyn a.s türklere biatı , kainat efendisi, ALLAH ın nuru peygamberimiz Hz. MUHAMMET S.A.V efendimizin in veda hutbesin de biatı nı yasarsak sizi herkes duyabilir ama şuan çok kimse duymaz çok yazık çoook (uyuyanlar uyandırılmayacak) siz bulursunuz.
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