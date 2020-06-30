Mete Yarar’dan gündemi sarsacak Bülent Arınç çıkışı

Mete Yarar canlı yayında Bülent Arınç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Hiç kimsenin masum olamayacağına Bülent Arınç mı karar verecek?’ diye soran Mete Yarar şu ifadelere yer verdi:

Bülent Arınç o gün de yanlış yerde duruyor bugün de yanlış yerde duruyor. O kadar tutarlı ki! Kendisiyle ilgili kozmik odaya girilmesiyle ilgili mevzu açıldığında orda yargılananlar kariyerleri biten insanlar var. Bülent Arınç için kozmik oda açıldı. Ben olsam o insanlara ben sizin hayatınızı bitirdim derdim.