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Gündem

Mete Yarar’dan gündemi sarsacak Bülent Arınç çıkışı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Bülent Arınç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 18:10:00 -

Mete Yarar canlı yayında Bülent Arınç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Hiç kimsenin masum olamayacağına Bülent Arınç mı karar verecek?’ diye soran Mete Yarar şu ifadelere yer verdi:

Bülent Arınç o gün de yanlış yerde duruyor bugün de yanlış yerde duruyor. O kadar tutarlı ki! Kendisiyle ilgili kozmik odaya girilmesiyle ilgili mevzu açıldığında orda yargılananlar kariyerleri biten insanlar var. Bülent Arınç için kozmik oda açıldı. Ben olsam o insanlara ben sizin hayatınızı bitirdim derdim.

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