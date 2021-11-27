Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, sokak provokasyonlarına imza atanlarla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

CNN Türk'te Akıl Çemberi'nde konuşan Mete Yarar, siyasilerin sakinleşmesi gerektiğini kaydetti.

Yarar yaptığı açıklamada, "Siyasi ortam çok gergin bir havada ilerlemiyor mu? Çok ağır kelimelerle bir siyasi ortam izliyoruz. Bu argümanlar tabana da yansıyor. İnsanlar birbirleriyle bulundukları ortamlarda bu dili kullanıyor. Sokağa çıkmakta herhangi bir sıkıntı yok. Seçim istiyorsunuz ama seçimle gelmiş kişiye bu saygıyı göstermiyorsunuz. Benim şahsen ikazım şu, söylemsel olarak seçimin şart olduğunu söylüyorsanız önce seçimle gelmiş kişiye saygı göstermek zorundasınız. Çizilen tablo çokta demokrat bir söylem değil. Bir uyarıda bulunuyorum buradan, önce tepedekilerin sakinleşmesi lazım. Bakın geçmişte bunu gördük. Gezi'yi hatırlayın" dedi.